В Кузбассе предложили ввести соцвычет для семейного отдыха

Льготу хотят внедрить для повышения доступности горнолыжных курортов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Повышение доступности круглодичных горнолыжных курортов возможно за счет введения социального налогового вычета на отдых для семей. С таким предложением выступила министр туризма Кемеровской области - Кузбасса Елена Латышенко.

"Все-таки горнолыжные комплексы сегодня имеют такой тренд на круглогодичность, они становятся не только горнолыжными, но и горными курортами. Но эти курорты представляют достаточно дорогостоящий вид отдыха на сегодняшний день. И для того, чтобы он был доступен для семейного отдыха, мы бы хотели, чтобы была рассмотрена возможность предоставления социального [налогового] вычета на отдых для семей, для семейного отдыха", - сказала она на совещании "Вопросы привлечения инвестиций в туристскую отрасль субъектов Российской Федерации. Законодательное и экономическое обеспечение развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа" в Совете Федерации.

Латышенко отметила, что в Кемеровской области точкой притяжения туристов, в том числе и для семейного отдыха, стал горнолыжный курорт "Шерегеш". Для его эффективной работы и увеличения турпотока также была принята стратегия комплексного развития до 2035 года, согласно которой объем инвестиций с 1,7 млрд рублей в 2022 году увеличится до 201 млрд в 2035, а турпоток за этот же период увеличится с 1,3 млн человек до 3,4 млн. "Сегодня Кузбасс становится не только промышленным и индустриальным центром, но и туристическим центром - мы специализируемся на развитии горнолыжного, промышленного и событийного туризма. Для того, чтобы туризм развивался, мы понимаем важность и необходимость развития транспортной инженерно-обеспечивающей инфраструктуры, поскольку это является одним из важных условий, при которых инвесторы готовы реализовывать свои проекты", - сказала она.