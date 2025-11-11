В Буйнакске в четыре раза увеличили ассигнования на отлов бездомных собак

В первую очередь специалисты работают по тем локациям, откуда поступают обращения граждан

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Буйнакска в Дагестане в четыре раза увеличили финансирование на отлов бездомных собак. Об этом ТАСС сообщил глава города Махач Абдулмуслимов.

"В прошлом году Буйнакск на отлов бездомных собак направил 1,6 млн рублей, а в этом году - 6,6 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

Как рассказал Абдулмуслимов в прямом эфире ЦУР Дагестана, в первую очередь специалисты по отлову работают по тем локациям, откуда поступают обращения граждан.

"Специалисты приезжают в город на регулярной основе и занимаются отловом собак. Отлов происходит в местах скопления животных, но в первую очередь по поступившим сигналам от населения",- добавил Абдулмуслимов.