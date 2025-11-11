В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в ночь с 12 на 13 ноября

В период с 21:00 мск до 09:00 мск ночью и утром возможно образование тумана

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Москвы и Московской области с вечера среды, 12 ноября, в связи с прогнозируемым туманом. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск среды до 09:00 мск четверга, 13 ноября, в Москве и Подмосковье ночью и утром возможно образование тумана, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Ранее синоптики сообщали ТАСС, что предстоящей ночью в Подмосковье не исключены слабые заморозки - до минус 1 градуса. При этом на фоне облачности с прояснениями в Москве может пройти местами небольшой дождь при температуре плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - от минус одного до плюс 4 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Днем в среду, 12 ноября, местами также прогнозируется небольшой дождь, на юго-востоке области - умеренный. Столбики термометров, согласно прогнозу метеорологов, должны подняться до отметки 6 градусов выше нуля.