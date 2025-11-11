Сальдо поручил до 1 декабря завершить учет бесхозного имущества на Херсонщине

Планируется создать специальный фонд жилья на основе бесхозного имущества

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поручил до 1 декабря завершить работы по учету бесхозного имущества в муниципалитетах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В начале июля Сальдо сообщил о планах создать специальный фонд жилья на основе бесхозного имущества, из которого предполагается, в частности, выделять дома и квартиры для учителей и врачей.

"Провел большое совещание с правительством и главами всех округов в режиме ВКС. <...> Обязал муниципалитеты учесть все бесхозное имущество до 1 декабря. Проволочки более недопустимы", - говорится в сообщении.

Ранее "Ведомости" сообщили, что жилье, а также объекты критической инфраструктуры, имущественные комплексы предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, имеющие признаки бесхозяйности, будут признавать собственностью регионов или их муниципальных образований. По данным издания, соответствующую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Автор законопроекта - Минстрой РФ.