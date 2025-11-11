Экс-депутат Рады: в деле о коррупции должны фигурировать Гринчук и Галущенко

Еще два министра тоже должны быть связаны с экономикой и финансами, отметил Спиридон Килинкаров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Среди украинских министров, фигурирующих в деле о хищениях в компании "Энергоатом", должны быть глава Минэнерго Светлана Гринчук и ее предшественник, нынешний министр юстиции Герман Галущенко. Таким мнением поделился с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Ранее руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что в расследовании дела о хищениях в "Энергоатоме" зафиксированы имена четырех бывших и нынешних министров Украины.

Килинкаров, отвечая на вопрос о том, кто из министров может фигурировать в деле о хищениях, ответил, что это могут быть "действующий министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук". По его мнение, еще два министра тоже должны быть связаны с экономикой и финансами.

10 ноября стало известно о том, что НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена всех участников не назывались. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска и находится в Израиле. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. Вечером 10 ноября Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.