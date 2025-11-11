В Ингушетии планируют до 2030 года построить водозабор протяженностью более 120 км

На нужды выделили средства в размере 122 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Водозабор протяженностью более 120 км на реке Асса планируют построить в Ингушетии до 2030 года, что позволит полностью решить проблему с водоснабжением в регионе. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мы сейчас начали строить водозабор. У нас уже выделены средства в размере 122 млн рублей в этом году. Он будет протяженностью более 120 километров. <…> Мы через 3-4 года обеспечим постоянное водоснабжение республики", - отметил он.

Калиматов напомнил, что проблемы с водоснабжением в регионе стоят остро из-за нарушений, которые были допущены ранее.

"Сейчас возбуждается еще одно уголовное дело. Бывшие в употреблении трубы скупали, прочистили песком и клали их туда. Правоохранительные органы занимаются этим делом. <...> Две тысячи домов подключены к электроэнергии, а дома и улицы не оформлены. Газ - то же самое. Если не будем стараться жить в правовом поле, так и будем жить без достаточного водоснабжения, без необходимого напряжения и всего остального", - сказал Калиматов.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии, наиболее остро вопрос бесперебойного водоснабжения стоит в селах Пседах, Инарки и Сагопши, а также во втором микрорайоне Малгобека. Это связано с частыми авариями на магистральном водопроводе "Сунжа-Малгобек", протяженность которого составляет более 120 км. Более 40 км труб водопровода в республике имеют почти 100% износ.