Глава МЧС и Филимонов наметили газификацию пожарных частей в Вологодской области

Также обсуждалось укомплектование пожарной техникой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопросы газификации и капитального ремонта отдельных пожарно-спасательных частей в Вологодской области обсудили в Вологде глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Георгий Филимонов. Обсуждалось и укомплектование пожарной техникой, сообщил глава региона.

"Затронули вопрос газификации зданий пожарно-спасательных частей. Прорабатывается возможность подвести газ к следующим объектам: ПСЧ №18 в селе Устье, ПСЧ №35 в деревне Шестово, ПСЧ №10 в городе Кириллове. Для техприсоединения к сетям нужно разработать проектно-сметную документацию. Капитальный ремонт необходим зданию ПСЧ №32 в поселке Чагода. Объект признан аварийным, нужно обновить полы, смотровую башню, стены, кровлю и инженерные сети, заменить окна и провести внутреннюю отделку. Сметная документация подготовлена, требуется финансирование на выполнение ремонтных работ", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Участники рабочей встречи обсудили укомплектованность пожарной техникой. Сейчас она составляет 95%, при этом более половины автопарка главного управления МЧС России по региону эксплуатируется свыше 15 лет.

"Особо отмечу наличие на территории Вологодской области арктического центра "Вытегра" МЧС России. Наши спасатели имеют уникальный опыт работы в экстремальных условиях севера. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить личный состав за мужество и высокий профессионализм при выполнении поставленных задач. В феврале 2026 года на базе центра "Вытегра" планируем провести международную научно-практическую конференцию и фестиваль водолазных профессий "Русский лед", - привела пресс-служба губернатора слова Куренкова.

Ранее министр и губернатор посетили новое здание главного управления МЧС России по Вологодской области - в трехэтажное управление по улице Моховой в самом центре Вологды сотрудники переехали летом 2025 года. Здесь располагается отдельный пост пожарно-спасательного подразделения с боксом для техобслуживания пожарной техники и центром управления в кризисных ситуациях, учебная пожарная башня. Условия работы спасателей стали гораздо комфортнее.

Как отметил губернатор, власти региона за счет областных средств ввели ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей сотрудникам реагирующих подразделений ГУ МЧС по области, приобрели 26 единиц спецтехники для областной пожарной охраны, отремонтировали и построили 293 источника наружного противопожарного водоснабжения, обновили здания 13 региональных пожарных подразделений, создали 25 добровольных пожарных команд, установили 7,5 тыс. автономных пожарных извещателей.