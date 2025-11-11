В селах Табасаранского района Дагестана покажут фильм "Сильные духом"

Картина посвящена героизму участников специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 ноября./ТАСС/. Фильм "Сильные духом", посвященный героизму участников специальной военной операции, покажут во всех населенных пунктах Табасаранского района Дагестана. Об этом в ходе показа фильма в селе Хучни заявил глава муниципалитета Магомед Курбанов.

"Фильм "Сильные духом" покажут во всех образовательных учреждениях и сельских поселениях Табасаранского района. Такое решение принято после просмотра в селе Хучни этого фильма при участии делегации сообщества "Сила матерей" под руководством Сефижат Магомедрасуловой", - сказал Курбанов.

По его словам, фильмы подобного жанра формируют патриотизм у подрастающего поколения.

"Этот фильм рассказывает о героизме участников СВО из Дагестана, в том числе и о нашем земляке из села Чулат Джамале Сухбетове. Дети должны видеть такой пример стойкости наших ребят, которые отдали главное, чтобы защитить свою Родину и близких. Его должны увидеть все желающие, общественность района. Мы со своей стороны создадим для этого необходимые условия",- сказал Магомед Курбанов.

Ранее сообщалось, что презентация фильма "Сильные духом", посвященная героизму участников специальной военной операции, прошла в Махачкале. Автором проекта выступила Мехрибан Муслимова, мать героически погибшего Азима Муслимова.