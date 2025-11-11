В Черкассах сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ

Захватом напрямую руководил замначальника местного управления СБУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм иконы Чернобыльский Спас канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

В сообщении говорится, что староста храма получил сообщение о том, что в церкви сработала сигнализации, прибыл на место и обнаружил, что внутри уже находятся раскольники из ПЦУ, территория оцеплена сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

Канал также сообщает, что захватом напрямую руководил замначальника местного управления СБУ. "Первый Казацкий" добавляет, что раскольники фальсифицировали документы на храм.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание суда прошло 30 октября.