В России отобрали 118 лучших практик развития донорства

Конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил в течение 2025 года в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подведены итоги конкурса "Донорство крови. Связь поколений", эксперты отобрали 118 лучших практик из 60 регионов страны. Об этом сообщили ТАСС организаторы Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества".

"Оргкомитет Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества" подвел итоги конкурса "Донорство крови. Связь поколений". Эксперты отобрали 118 лучших практик из 60 регионов России и Республики Беларусь. Торжественная церемония награждения финалистов пройдет 27 ноября в Музее Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

Конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил в течение 2025 года в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества". Участники представили практики, которые связали историю донорства в военные годы с развитием донорского движения сегодня.

"Акция "Код донора. Защитники Отечества" - не просто мероприятие, это исторический жест благодарности героям минувших лет. Проводимая акция была призвана напомнить о важности сохранения бескорыстного порыва, безвозмездной помощи ближнему, в том числе через донорство крови, столь необходимое для поддержания запасов. С трепетным воодушевлением мы ожидаем объявления победителей этой благородной акции", - сказала начальник Управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер.

В свою очередь организатор конкурса Елена Стефанюк подчеркнула, что акция получила беспрецедентный охват. "Благодаря практикам номинантов, вошедших в шорт-лист, в донорских мероприятиях приняли участие свыше 600 тыс. человек по всей стране, более 300 тыс. человек сдали кровь. Это показывает огромный потенциал темы донорства для сплочения общества", - рассказала она.