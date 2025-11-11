Эксперт Вайно: региональная профориентация поможет закрыть дефицит кадров

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ по продвижению новых проектов отметил, что у молодых людей должна появиться мотивация оставаться работать на территории субъектов РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Профориентация школьников должна включать в себя региональную составляющую, что мотивирует молодых людей оставаться работать на территории субъектов России и позволит закрыть потребность в кадрах, которая прогнозируется к 2030 году. Такое мнение в ходе деловой программы международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего" высказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно.

"В профориентации важно включать региональную составляющую, и вот этого у нас действительно сейчас нет. <…> По естественнонаучному [профилю] к 2030 году у нас выпустится 3 млн человек, а замещающая потребность - 11 млн, и возникает вопрос, что же делать дальше, ведь у нас людей физически мало, кадровый дефицит у нас будет до 8 млн человек к 2030 году, и дальше эта ситуация будет ухудшаться. <…> Правильно было бы сформировать достаточно понятный трек: в школе молодой человек интересуется определенными направлениями - у него должен быть понятный набор инструментов, которые он может попробовать. В этот момент в школе очень важно показать ему, где он потенциально будет работать, а вот этой региональной информированности у нас нет практически", - сказал он.

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин отметил, что ключевыми задачами в сфере профориентации являются подготовка педагогов и поиск новых механизмов подготовки кадров. "Прежде всего мы должны быть очень осторожны в том, чтобы не превратить профориентацию исключительно в профпропаганду. <…> Конечно, должны быть инструменты, связанные с тем, чтобы расширить представление ребят о той или иной профессии, позволяющие им попробовать себя в ней, потому что профориентация без пробы, к сожалению, мертва в большинстве случаев", - сказал он.

Неумывакин добавил, что должны быть настроены механизмы перехода из одной профессии в другую на случай, если молодой человек понял, что профессия ему не подходит. "Такая же система и такие же предохранители должны работать и на уровне профессионального образования, которое сейчас очень сильно меняется", - сказал он.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке крупнейших корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.