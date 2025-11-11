Глава МЧС России передал новую технику вологодским спасателям

В Вологодскую область за три года поступили 23 единицы техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков передал девять единиц новой техники подразделениям МЧС в Вологодской области. Это самая большая поставка техники за последние три года, за которые в область поступили 23 единицы техники различного назначения, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

"Пожарно-спасательные и специальные автомобили, которые переданы сегодня реагирующим подразделениям, вместе с новым современным зданием главного управления станут существенным вкладом в обеспечение безопасности населения и объектов экономики", - привела пресс-служба слова министра. В вологодском гарнизоне чрезвычайного ведомства служат более 1,5 тыс. специалистов. Отличившимся в службе министр вручил ведомственные награды.

Куренков и губернатор региона Георгий Филимонов осмотрели инфраструктуру главка. Министр детально ознакомился с организацией работы центра управления в кризисных ситуациях и отдела космического мониторинга. Все подразделения вологодского главка возглавляет полковник внутренней службы Николай Шнайдер. Приказ о его назначении на должность подписал президент России Владимир Путин месяц назад. "Уверен, что его богатый опыт и навыки руководителя будут способствовать эффективному выполнению задач по защите населения региона", - отметил Куренков.

Ранее во вторник министр и губернатор посетили новое здание главного управления МЧС России по области. Новый комплекс построили в историческом центре Вологды за четыре года. На более 5 тыс. кв. м расположены пожарное депо на четыре машиновыезда, рукавный пост, помещения для обслуживания техники и пожарных рукавов, центральный пункт пожарной связи, учебный класс, комната психологической разгрузки и помещения для работы личного состава. Для отработки практических навыков и тренировок по пожарно-спасательному спорту возведена учебная башня.