Суд удовлетворил иск Uralkali Trading к норвежской Yara на 18,3 млрд рублей

Большинство других контрагентов компании полностью оплатили долги за поставку удобрений, отметили в компании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский арбитражный суд удовлетворил иск Uralkali Trading к норвежской Yara International о взыскании около 18,3 млрд рублей убытков в связи с задолженностью, следует из картотеки.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах дела.

Иск поступил в суд в марте, компания требовала взыскать с Yara International убытки в размере 67,55 млн долларов США и 66,5 млн евро, проценты в объеме 25,9 млн долларов и 25,8 млн евро, а также убытки в связи с простоем судов - в размере 7,8 млн долларов и в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов - в размере 10,5 тыс. евро, проценты в размере 3 млн долларов и 4 тыс. евро, всего на общую сумму 18,26 млрд руб.

При этом, как отметили ТАСС в Uralkali Trading, большинство других контрагентов компании полностью оплатили долги за поставку удобрений.

"Компания Uralkali Trading приветствует решение арбитражного суда об удовлетворении ее иска к материнской компании группы Yara - Yara International ASA. Среди дебиторов из европейских стран большинство контрагентов оплатили свои задолженности перед нашей компанией в полном объеме. Действия материнской компании группы Yara, приведшие к неоплате поставок группой, а также отсутствие конструктивного диалога по урегулированию ситуации, угрожают обеспечению стабильной поставки удобрений, которые кормят население планеты от Латинской Америки до Африки", - заявили в Uralkali Trading.