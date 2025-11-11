В Ингушетии в 2025 году в два раза вырос сбор ячменя

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также отметил, что в течение пяти лет в регионе в общем удалось в разы увеличить урожайность зерновых

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Объем сбора ячменя в Ингушетии достиг 32 тыс. тонн в 2025 году, что превышает общероссийские показатели и больше в два раза прошлогоднего объема урожая культуры, сообщил в ходе прямой линии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В 2024 году в Ингушетии из-за сильной засухи удалось собрать только 15,8 тыс. тонн ячменя.

"Сегодня у нас урожай ячменя составляет 32 тыс. тонн, это очень легкий такой продукт зерновой. Но по России показатель - 24,4 тыс. тонн, а у нас - 32", - сказал Калиматов.

Он также отметил, что в течение пяти лет в регионе в общем удалось в разы увеличить урожайность зерновых.

"Я смотрел статистику, в 2018-2019 годах объем урожая зерновых составлял в общем 30-40 тыс. тонн, а сегодня у нас более 200 тыс. тонн", - добавил глава региона.

Более 113 тыс. тонн зерна собрали в Ингушетии в 2025 году, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года, когда из-за засушливой погоды было собрано около 45 тыс. тонн урожая зерновых.