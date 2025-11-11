В Ростовской области будут повышать репродуктивное здоровье студентов

С 17 ноября проект "Здоровье будущего: твой выбор сегодня" реализуют в Ростовском государственном медицинском университете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Проект "Здоровье будущего: твой выбор сегодня", цель которого - повысить репродуктивное здоровье молодежи, стартует в вузах Ростовской области до конца 2025 года, сообщается в Telegram-канале губернатора Юрия Слюсаря.

"Мы предлагаем уже в этом году, с осени, запустить региональный проект "Здоровье будущего", который направлен на повышение репродуктивного здоровья среди студентов вузов Ростовской области. Наша задача приехать в университеты, пообщаться со студентами и провести профилактические мероприятия - то есть профилактический осмотр, в том числе и репродуктивных органов. Провести масштабную информационную кампанию с целью формирования позитивных установок на отцовство и материнство, а также [на] формирование ответственного отношения среди молодежи к своему здоровью, в том числе к репродуктивному", - рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская на опубликованной в канале видеозаписи.

Слюсарь поддержал инициативу.

По его словам, с 17 ноября проект будет реализовываться в Ростовском государственном медицинском университете. Студенты-медики смогут пройти анкетирование и комплексный профосмотр, выявить риски на ранней стадии и получить индивидуальные рекомендации от лучших врачей.

"А уже с января 2026 года планируем масштабировать программу на все донские вузы. Поручил провести всю подготовительную работу и обязательно обсудить это начинание с ректорами - уверен, они поддержат. Ведь это проект про здоровье будущих мам и пап, и к нему надо относиться бережно", - добавил губернатор.