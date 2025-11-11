В Ставрополье для перинатальных центров закупили оборудование на 300 млн рублей

В крае также расширится сеть региональных сосудистых центров

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Два перинатальных центра Ставрополья в 2025 году оснастят оборудованием стоимостью 300 млн рублей. В регионе также расширится сеть женских консультаций, сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

"Много внимания уделено развитию помощи женщинам и детям. В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" дооснащаем два перинатальных центра на сумму более 300 млн рублей, закупили самое современное оборудование. Завершаем открытие девяти женских консультаций в тех районах, где помощь оказывалась в кабинетах акушеров-гинекологов", - сказал он в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре Ставрополья.

Краевой министр отметил, что создание женских консультаций позволяет обеспечивать более высокий уровень оснащенности и повышает возможности обследования. Также на Ставрополье расширится сеть региональных сосудистых центров.

"Первый региональный сосудистый центр был открыт на базе краевой клинической больницы, в 2020 году открыли второй центр на базе Пятигорской городской больницы. В 2024 году открыли центр в Буденновске, он вышел на полный круглосуточный ритм работы. Стоим на пороге открытия такого центра в городе Кисловодске, там заработает еще одна ангиографическая установка", - пояснил Литвинов.

По данным министерства, сеть медучреждений на Ставрополье также расширяется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 2026 году запланировано строительство трех поликлиник в Ставрополе, Пятигорске и Предгорном округе.