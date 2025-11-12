Прокуратура проверит сообщения о живущем в телекомпании Обнинска крокодиле

В сети опубликовали видеозапись, где утверждается, что хищник обитает в стесненных условиях

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС, архив

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области инициирует проведение проверки уполномоченным органом по факту публикации в сети видеозаписи, где утверждается, что в помещении телекомпании в Обнинске содержится крокодил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ была опубликована видеозапись, которая якобы сделана в помещении телекомпании в Обнинске. На ней показан крокодил по кличке Глафира. Сообщается, что хищник живет там много лет.

"После уточнения обстоятельств, указанных в публикации, прокуратура Калужской области инициирует проведение проверки уполномоченным контролирующим органом", - говорится в сообщении.