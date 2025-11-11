В Новгородской области опровергли данные о разрушениях от метеорита

Никаких повреждений нет

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Информацию о том, что метеорит повредил крышу жилого дома, опровергли в администрации Окуловского муниципального округа. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"У нас ничего такого не было. Никаких повреждений, разрушений. Ничего не падало. Никто не обращался. Возможно, это было в Боровичском округе", - сообщили в администрации Окуловского округа.

Как сообщил ТАСС глава Боровичского округа Андрей Герасимов, к нему обращались специалисты по вопросу обломков метеорита, однако, результатов их поисков он не знает. "Да, была информация, что на границе Боровичского округа могут быть фрагменты метеорита. Никто не обращался по поводу порчи имущества. <...> Мы оказали посильную помощь - предоставили записи с видеокамер. О результатах поисков, к сожалению, ничего не знаю", - сказал Герасимов.

Обломки метеорита также могли упасть на территории Пестовского муниципального округа Новгородской области, однако, официальной информации об этом на данный момент нет.

Ранее Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук сообщал, что работы по поиску образцов метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородской областями, продолжатся до конца недели. Также ранее специалисты обнаружили первые образцы метеоритного вещества.