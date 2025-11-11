В Ингушетии построят первый диагностический центр

Его откроют в столице республике Магасе в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Первый медицинский диагностический центр, в котором можно будет пройти полную диагностику, откроют в столице Ингушетии Магасе в 2026 году. На данный момент закупается оборудование, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе прямой линии.

"Это проект, который реализует Микаил Гуцериев, он предполагает создание в 2026 году в Магасе самого крупного диагностического центра. На данный момент идет поставка лучшего и современного оборудования", - сказал Калиматов.

По его словам, создание подобного центра позволит не только сэкономить республиканские средства, но также и облегчит для жителей получение медпомощи, за которой ранее приходилось обращаться в медучреждения других регионов.

"Мы так посчитали, у нас большое количество людей выезжает за пределы, чтобы провести диагностику здоровья ребенка, своего и тому подобное. На эти цели ФОМС республики ежегодно выделяет более 300 млн рублей для оплаты услуг в больницах субъектов. Мы это обсудили с Гуцериевым, он сам организовал здание, привез целую делегацию специалистов и врачей", - добавил глава региона.