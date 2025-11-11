Глава Башкирии поручил включить приложение для диабетиков в "белый список"

Такие приложения работают даже при ограничениях мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

УФА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии поручил включить приложение, которое используют родители детей с сахарным диабетом для контроля уровня сахара в крови ребенка, в "белый список" приложений, которые работают даже при ограничениях мобильного интернета.

К Хабирову обратилась жительница Башкирии Ольга, мама ребенка с сахарном диабетом. Она рассказала, что, когда в республике ограничивают мобильный интернет, родители не видят показания сахара с непрерывного мониторинга сахаров, и попросила включить приложение в "белый список", чтобы оно функционировало даже в условиях отсутствия интернета.

"Готовьте письмо. Это важно, здесь здоровье ребенка", - поручил глава Башкирии министру цифрового развития госуправления республики Геннадию Разумикину.

По словам министра, власти республики уже направили один список программ и приложений (госуслуги, электронный дневник) в федеральное ведомство.