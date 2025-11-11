СФ заслушает выступление Мутко и обсудит усиление наказания за диверсии

Сенаторы также намерены рассмотреть создание единого цифрового портала с данными об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании 12 ноября рассмотрит законы об усилении уголовной ответственности за диверсии и создание единого цифрового портала, который объединит сведения об объектах культурного наследия.

Сенаторы также выслушают генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко. В рамках "Часа субъекта" выступят губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук и председатель думы региона Борис Хохряков.

Кроме того, в СФ обсудят закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ. Так, статья 281.1 (содействие диверсионной деятельности) дополняется положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы. Также снижается до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за некоторые преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Также сенаторы обсудят закон о создании единого цифрового портала, который объединит сведения об объектах культурного наследия России, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления. Документ предусматривает создание портала на базе единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является ДОМ.РФ. На платформе будет собираться и систематизироваться информация о памятниках истории и культуры, включая сведения о правовом статусе и категории объекта, его местоположении, кадастровых данных, техническом состоянии, охранных обязательствах и выполненных работах по сохранению.