Данные о медпомощи иностранцам без страховки предложили передавать в МВД

Реализация инициативы упростит полиции выявление иностранных граждан без полиса страхования, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет не рассмотрение Госдумы законопроект об обязанности медучреждений передавать МВД сведения об оказанной неотложной и экстренной помощи иностранцам без страхового полиса. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", расширив перечень случаев, когда допускается разглашение врачебной тайны без согласия гражданина. Предполагается, что разглашать врачебную тайну можно будет в целях информирования органов внутренних дел об оказании неотложной или экстренной медицинской помощи иностранному гражданину при отсутствии у него полиса обязательного медицинского страхования или полиса добровольного медицинского страхования.

Как пояснил ТАСС Нилов, по закону иностранцам, не имеющим медицинского полиса, действующего на территории России, может быть отказано во въезде, за отсутствие полиса может последовать штраф или выдворение из РФ. "Только у кого их сейчас проверяют? И кто их делает? Особенно если учитывать, что экстренную помощь и без этого можно получить, а заплатим за это мы, российские налогоплательщики", - отметил он. Принятие законопроекта позволит упростить полиции доступ к медицинским сведениям иностранных граждан, чтобы МВД было проще выявлять таковых иностранцев без полиса страхования, добавил депутат.

"Сегодня нередки случаи, когда иностранцы приезжают без страховки, пользуются бесплатной экстренной помощью и покидают страну, не возместив затраты. Это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и несправедливо по отношению к россиянам", - рассказал ТАСС один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.