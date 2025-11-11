В Госдуме рассказали о росте декретных выплат в 2026 году

Их максимальный размер превысит 83 тыс. рублей, сообщила член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей в месяц, право на получение которых сохранится и в случае выхода родителя на работу. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года, но с ограничениями по суммам.

"Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей в месяц", - сказала депутат. На 2025 год этот показатель составляет чуть менее 69 тыс. рублей.

"Необходимо еще отметить, что с недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком", - сказала Бессараб. Кроме того, она подчеркнула, что мама, например, может найти себе другую работу на этот период, но основное место трудоустройства за ней сохранится до достижения ребенком 1,5 лет.

Пособие по беременности и родам

Другой вид декретных выплат, предшествующих пособию по уходу за ребенком - пособие в отпуске по беременности и родам, которое выплачивается единовременно, но тоже с ограничениями по суммам.

"Пособие по беременности и родам при обычной беременности превысит в 2026 году 955 тыс. рублей", - сказала депутат. В текущем году максимальный размер этой выплаты за 140 дней отпуска (70 дней до родов и 70 дней после) составляет около 794 тыс. рублей. Аналогичным образом будут проиндексированы также пособия при осложненных родах и при многоплодной беременности.