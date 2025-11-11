В ОП РФ предупредили о штрафах за неоплату переработок

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что за первые два часа сверхурочной работы положена как минимум полуторная оплата

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работодатели, не выплачивающие сотрудникам положенную компенсацию за сверхурочную работу, могут быть наказаны штрафом до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Поскольку самым частым нарушением является неоплата сверхурочной работы, то основная санкция, которая грозит работодателю, - это штрафы по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях", - сказал он в ответ на вопрос, что грозит организациям за неоплату переработок.

Эта норма предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату в нужный срок зарплаты, премий, компенсаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. "Такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на предпринимателей - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - пояснил эксперт.

Машаров отметил, что за первые два часа сверхурочной работы положена как минимум полуторная оплата, за последующие часы - минимум двойная. При расчете используется размер зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. "Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором", - добавил член ОП РФ.

Эксперт напомнил, что Трудовой кодекс запрещает привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних, а также сотрудников на ученическом договоре и некоторых других.