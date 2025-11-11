Диетолог Гинзбург: веганство может сократить жизнь человека на три года

Доктор медицинских наук назвал дефицит витамина B12 одним из основных рисков такого рациона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Продолжительность жизни человека при веганском питании сокращается в среднем на два-три года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Изучалось влияние на здоровье этой формы питания. И оказалось, что в целом ускоряется развитие ряда заболеваний, ухудшается состояние человека. Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года", - утверждает он.

Среди основных рисков для здоровья, связанных с длительным веганством, эксперт назвал дефицит витамина B12 (кобаламин), который является критически важным элементом для процессов регенерации клеток, в частности, клеток крови. Его естественный источник - продукты животного происхождения, включая мясо и молоко.

Как указал Гинзбург, первым симптомом нехватки B12 является специфическая анемия (малокровие), которая может быстро прогрессировать. "Анемия довольно здорово и быстро может приводить и к ухудшению здоровья, к ухудшению качества жизни и даже к смерти", - предупредил он.

Врач обратил внимание на то, что организм человека обладает значительным резервом витамина B12, который накапливается в печени. Этого запаса, по оценкам специалиста, может хватить на период от трех до пяти лет. "Поэтому эти три-пять лет веган может неплохо себя чувствовать. <...> В грибах, мол, есть витамин B12, еще в лисичках каких-то. Нет его там. Витамин B12 есть только в мясе животных. И в молоке, кстати, тоже", - заявил Гинзбург.

При этом специалист призвал обратить внимание на оволактовегетарианство или пескетарианство. Гинзбург пояснил, что эти формы питания, предполагающие отказ от мяса теплокровных животных, но включающие в рацион рыбу, молоко и яйца, обладают доказанным оздоровительным эффектом. "Исследуя его [питания] воздействие, увидели, что в среднем, за счет снижения риска тех же, кстати, сердечно-сосудистых заболеваний, удается увеличить продолжительность жизни в среднем на те же самые три года", - привел данные диетолог.

О веганстве и других формах питания

Веганство является наиболее строгой формой вегетарианства, исключающей не только мясо, птицу, рыбу и морепродукты, но также яйца, молоко, молочные продукты и мед. Более распространенным вариантом является оволактовегетарианство, которое допускает употребление яиц и молочных продуктов при отказе от мяса, птицы и рыбы. Пескетарианство, в свою очередь, разрешает включение в рацион рыбы и морепродуктов наряду с возможным потреблением яиц и молочных продуктов, но исключает мясо теплокровных животных.