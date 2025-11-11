На Камчатке приобрели новое оборудование для краевого роддома

Его общая стоимость составила более 100 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 единиц современного медицинского оборудования на сумму более 100 млн рублей приобрели для Камчатского краевого родильного дома в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"В рамках нацпроекта "Семья" для краевого роддома приобретено более 40 единиц оборудования общей стоимостью более 100 млн рублей. Среди них - аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода", - рассказал Олег Мельников.

По его словам, данное медицинское оборудование позволяет оказывать современную медицинскую помощь матери и ребенку. Всего в рамках реализации федерального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году региону было выделено более 2 млрд рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета.