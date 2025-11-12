В трети регионов России запретили склонять женщин к абортам

Еще в 10 субъектах РФ этот вопрос рассматривают

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Запрет на склонение женщин абортам действует в 27 регионах РФ, подсчитал ТАСС. Еще в десяти этот вопрос либо поднимался, либо законопроект находится на рассмотрении парламента.

Первым из регионов, где законодательно ввели запрет на склонение к абортам стала Мордовия - закон вступил в силу летом 2023 года. Затем присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области; на Дальнем Востоке - Забайкалье и Приморье, в Сибири - Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край, Омская область и Кузбасс, где закон принят, но вступит в силу 1 января 2026 года.

На Урале только Курганская область запретила склонение к абортам, в ЦФО - почти половина регионов: Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. В СЗФО запрет законодательно закреплен в Петербурге, Коми, Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областях; в ЮФО - в Крыму. Но в регионах Кавказа, Донбасса и Новороссии запретов нет.

Список может скоро пополнить Якутия (там депутаты Госсобрания приняли в первом чтении соответствующий проект закона), Иркутская и Липецкая области. Законопроекты о запрете склонения к аборту и административной ответственности за это обсуждают в ДНР, Татарстане, Северной Осетии, идея поднималась в Марий Эл, Ульяновской и Тюменской областях, Ставропольском крае.

Штраф - до 1 млн рублей

В большинстве регионов штрафы за несоблюдение закона составляют от 3 тыс. рублей до 5 тыс. для физических лиц и от 10 тыс. рублей для юридических. При этом в Новгородской области штрафы для юридических лиц могут достигать 100 тыс. - 200 тыс. рублей, а в Кировской области 25 сентября депутаты Заксобрания ужесточили наказание: штраф для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Общественный резонанс вызвал объявленный в феврале 2025 года губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым полный запрет на аборты в регионе. Позже он пояснил, что речь не о законодательном запрете на аборты, а о добровольном отказе от них, в т. ч. в частных клиниках. По словам Филимонова, в регионе ни одна частная клиника не проводит подобных операций, а их число снизилось с сотен в месяц до единиц.

В целом, тенденция к отказу частных клиник от операций по прерыванию беременности прослеживается во многих регионах, в частности, в Республике Алтай, в Омской области из 31 частной клиники добровольный отказ заявили в 30, в ХМАО и Курской области - все, а в Карелии или Курганской области ни у одного "частника" нет соответствующей лицензии.