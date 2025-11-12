Врач Гинзбург: веганы чаще других сталкиваются с депрессией и тревожностью

При этом, что именно становится причиной депрессивных состояний, пока неизвестно, отметил эксперт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Лица, придерживающиеся веганского типа питания, могут демонстрировать более высокую частоту депрессивных эпизодов. Таким мнением с ТАСС поделился врач-диетолог, имеющий специализацию в психиатрии, Михаил Гинзбург.

"Имеющиеся данные указывают на то, что у веганов эпизоды депрессии случаются чаще, по некоторым оценкам - в разы чаще. Однако не до конца понятно, что здесь является причиной, а что - следствием", - отметил он.

Специалист выделил два возможных объяснения этой корреляции. Согласно первой гипотезе, определенное устройство психики может одновременно делать человека более склонным как к депрессии, так и к различным поведенческим девиациям, к которым врач отнес и радикальные формы питания. "Может быть, человек психически устроен так, что у него легче возникает депрессия, и при этом его кидает в какие-то экстремальные формы питания… или в какое-то сектантство. Потому что веганство тоже имеет признаки сектантства", - рассуждает специалист.

Свое мнение врач обосновал тем, что у таких людей есть склонность к созданию закрытых групп, особых правил и ритуалов. Это делает их более подверженными тревожности и депрессии.

Вторая гипотеза связана с самим характером ограничительного питания. Диетолог указал, что, когда прием пищи превращается из источника удовольствия и насыщения в ритуал, аскезу или обязанность, это может провоцировать развитие тревожности. "Питание - это канат, который связывает человека с живой жизнью. Если человек питается не потому, что ему так нравится, а потому что он "должен", то где-то в конце этого процесса притаились тревога и депрессия", - заключил эксперт.

Веганство и риски РПП

Отвечая на вопрос о возможной связи между веганством и расстройством пищевого поведения (РПП), Гинзбург отметил, что эта тема сложна для изучения в долгосрочной перспективе из-за нестойкости такой модели питания. "Веган всегда себя хорошо чувствует, потому что, как только он начинает себя плохо чувствовать, он перестает быть веганом", - отметил он.

Эксперт пояснил, что подобная изменчивость создает трудности для формирования репрезентативной выборки для масштабных исследований. "Трудно собрать, допустим, 10 000 веганов и наблюдать за ними в течение хотя бы 10 лет", - констатировал он.

Тем не менее, исходя из характера ограничений, накладываемых веганством, можно сделать определенные выводы. "Я соглашусь, что да, [веганы] имеют [расстройство пищевого поведения]. Соглашусь, что все это из одного корня, где люди пытаются насильно влиять на свое питание, то есть сделать его противоестественным", - заявил Гинзбург.

Применительно к веганству, как подчеркнул врач, наиболее вероятным риском является развитие орторексии - навязчивого стремления к "здоровому" питанию, при котором главной целью становится не здоровье как таковое, а неукоснительное соблюдение диетических норм.

О вегетарианстве и веганстве

Вегетарианство - система питания, позволяющая употреблять только растительные и молочные продукты с отказом от любой пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты). Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление любых продуктов животного происхождения.