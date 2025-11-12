Миронов предложил сдавать в социальную аренду нераспроданные квартиры

Председатель "Справедливой России" также предложил предоставить арендаторам возможность льготного выкупа такого жилья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает передавать нуждающимся в социальный найм нераспроданные квартиры.

"Предлагаю запустить программу социальной найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству - пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке" - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, для многих семей такая льготная аренда может быть "единственной возможностью получить крышу над головой". "Если людям негде будет жить - они не будут рожать детей. На кону не квадратные метры, а вопрос государственной важности - вопрос будущего России", - подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что за счет развития системы социального найма жилья можно выйти на решение жилищной проблемы для миллионов граждан, особенно для малоимущих.