В Москве прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов тепла

В ночь на 13 ноября температура может опуститься до плюс 2 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 6 градусов ожидаются в Москве 12 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.