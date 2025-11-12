Опрошенные россияне рассказали, как проводят свободное время в командировках

Большинство респондентов предпочитают гулять по центру города или посещать музеи и другие достопримечательности, говорится в исследовании сервисов "Авито путешествия" и "Авито работа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россияне чаще всего проводят свободное время в командировках, гуляя по центру города или посещая музеи и другие достопримечательности. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито путешествия" и "Авито работа" (есть у ТАСС).

"58% отправляются на прогулку по центру, чтобы лучше почувствовать город и его атмосферу, 30% всегда стараются посетить музеи и другие достопримечательности города. Причем среди опрошенных женщин такие ответы звучат чаще (65% и 35% соответственно). Максимально популярны пешие прогулки среди респондентов старше 65 лет (68%)", - рассказали эксперты.

Хотя общие тренды в плане досуга у женщин и мужчин совпадают, последние более склонны просто отдыхать в номере или апартаментах (10% против 4% у женщин) или вообще не имеют свободного времени в командировках (17% против 10% у женщин). Интерес к локальной кухне проявляет 21% от всех опрошенных. Этот способ провести время наиболее популярен у россиян в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и от 25 до 34 лет (25%), отмечается в исследовании.

Согласно опросу, 52% работающих россиян время от времени отправляются в командировки. Причем доля мужчин, путешествующих по работе, выше - 61% против 43% у женщин. Среди всех возрастных групп чаще всего в командировках бывают сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет (55%), в то время как среди людей старше 65 лет таких 40%.

Самым популярным направлением для командировок стали регионы Центрального федерального округа (42%). Чаще других ездят по делам в другие регионы топ-менеджеры, операторы спецтехники, специалисты по железнодорожным, морским и авиаперевозкам, инженеры и научные сотрудники, а также специалисты правовой сферы.

Онлайн-опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян проходил в октябре 2025 года, в нем можно было выбрать несколько вариантов ответа.