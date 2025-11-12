На Камчатке наградили охранника, защитившего деньги пенсионера от мошенников

Пожилой гражданин пытался перевести 500 тыс. рублей злоумышленникам через банкомат в супермаркете

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские на Камчатке наградили охранника супермаркета Олега Даниловича, который не позволил пенсионеру перевести свои сбережения мошенникам, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

В начале октября мошенники пытались похитить полмиллиона рублей у 82-летнего пенсионера. На телефон пенсионера стали поступать звонки. Сначала неизвестные, представились сотрудниками Пенсионного фонда и под предлогом пересчета трудового стажа выманили у пенсионера паспортные данные. Затем позвонил другой неизвестный, назвавшийся сотрудником Росказначейства. Он сообщил, что данные пенсионера оказались у мошенников, что его денежные средства могут быть использованы для поддержки ВСУ и для их "защиты" потребовал перевести все сбережения на "безопасный счет".

"Поддавшись на обман, пожилой гражданин взял 500 тыс. рублей и направился к банкомату в супермаркете. В тот момент, когда пенсионер уже пытался перевести деньги через банкомат, его заметил охранник. Проявив бдительность и неравнодушие, он пресек опасную операцию и немедленно сообщил о происшествии в полицию. Благодаря грамотным и своевременным действиям Олега Даниловича крупная сумма денег была спасена и перевод мошенникам предотвращен. Неравнодушный житель края был награжден от имени УМВД России по Камчатскому краю", - рассказали в ведомстве.