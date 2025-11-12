Опрошенные россиянки назвали сумму справедливой "зарплаты жены"

По данным опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", 41% респонденток назвали сумму от 35 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Зарплату жены" в размере от 35 до 50 тыс. рублей 41% россиянок считают справедливой, для 28% справедливая сумма - в пределах 25-35 тыс. рублей. При этом еще 31% респонденток считают, что зарплата должна составлять более 50 тыс. рублей, если женщина при этом отказывается от активного профессионального развития, показал опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 42% респонденток готовы рассматривать формальную компенсацию, так как она отражает их вклад в семью и компенсирует возможные карьерные потери. Еще 36% женщин подчеркнули, что для них главное - не сама выплата, а внимание и благодарность со стороны партнера за ведение быта. А 22% респонденток предпочитают равное распределение домашних обязанностей вместо денежной компенсации.

При этом 44% опрошенных мужчин признают домашнюю работу полноценным трудом, однако лишь 37% поддерживают идею прямой денежной компенсации. 19% мужчин заявили, что подобная модель подрывает традиционные роли, так как превращает семейные отношения в договор найма.

Кроме того, 48% мужчин считают, что, если женщина получает компенсацию за ведение домашнего хозяйства, то аналогичное право должно быть и у мужа, когда именно он становится основным партнером, занимающимся домом и детьми. Женщины, в свою очередь, реже готовы платить мужу в подобной ситуации: лишь 23% респонденток допускают такой вариант.

В опросе приняли участие 3 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.