В Екатеринбурге откроют две новых школы вместимостью 4 тыс. учеников

Торги на строительство будут объявлены до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. В Екатеринбурге откроют два образовательных учреждения общей вместимостью порядка 4 тыс. учеников. Школы будут построены в ближайшие годы. Торги на строительство будут объявлены до конца 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Запрос на строительство новых образовательных учреждений обусловлен не только развитием всей системы образования, но и количеством детей школьного возраста в Свердловской области. Для Екатеринбурга это один из самых актуальных вопросов, учитывая скорость развития города мегаполиса. Два образовательных учреждения общей вместимостью порядка 4 тыс. учеников будут построены в ближайшие годы в Чкаловском и Академическом районах Екатеринбурга", - отметил Паслер, проекты проходят госэкспертизу.

Одна из школ будет построена в микрорайоне Солнечный. В ней будут три спортзала, два - тренажерных, актовый зал и столовая на 625 мест. Предусмотрен и блок дополнительного образования на 200 мест, в котором будут гончарная, проектная и арт-мастерские, студия подкастов. На территории школы - стадион, площадка для воркаута, беговые дорожки, зона отдыха с литературным сквером и другими интересными локациями.

Вторая - в Академическом районе. Это будет трехблочное здание с отдельными корпусами для начальной и старшей школы, столовой на 600 мест, актовым залом такой же вместимостью и библиотекой. На территории оборудуют физкультурно-спортивную зону с многофункциональным кортом.

Всего в 2025 году в регионе будут введены в эксплуатацию, построены и спроектированы девять школ.