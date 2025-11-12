Турпоток в Алтайском заповеднике снизился из-за развития курортов в Горном Алтае

Общий туристический поток в республике вырос на 26%

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Развитие туристической инфраструктуры и появление новых курортов в Республике Алтай привело к снижению числа посетителей Алтайского биосферного заповедника на 11% в 2025 году. Об этом сообщил директор заповедника Игорь Калмыков в пресс-центре ТАСС.

"По итогам туристического сезона в этом году есть уменьшение на 11% по сравнению с прошлым годом. В этом году на 1 ноября 73,6 тыс. человек посетили Алтайский заповедник, а в прошлом году примерно на эти же даты было 82,7 тыс. человек", - сказал Калмыков.

По его словам, снижение объясняется перераспределением туристических потоков в пользу новых современных курортов. "Расширяются инфраструктурные возможности по туризму в Республике Алтай, соответственно, люди едут и в другие места. Становится прекрасным Чуйский тракт, <…> развивается "Манжерок". Люди, привыкшие к хорошему сервису, предпочитают, наверное, "Манжерок", - пояснил директор заповедника.

При этом, как отметил Калмыков, по данным властей региона, общий турпоток в Республике Алтай вырос на 26%. В числе возможных причин снижения турпотока на территорию заповедника - необходимость ремонта дороги к селу Артыбаш. По данным директора учреждения, основными точками посещения Алтайского заповедника остаются окрестности Телецкого озера.

Директор также сообщил, что финансирование заповедника в 2025 году составило 70,6 млн рублей, из которых 84% - средства федерального бюджета. Он отметил, что при площади заповедника, занимающей почти 10% территории Республики Алтай, на одного инспектора приходится около 30 тыс. гектаров горно-таежной местности.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник - особо охраняемая природная территория в Алтайских горах площадью более 881 тыс. га, основан в 1932 году. Одна из границ идет вдоль второго по объему в России естественного резервуара питьевой воды - Телецкого озера. Входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая" и в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.