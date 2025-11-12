Росздравнадзор проверяет данные о дефиците систем мониторинга глюкозы

Государство своевременно доводит необходимые средства для закупки СНМГ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информация по нехватке систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) в регионах РФ проверяется. Государство своевременно доводит необходимые средства для закупки СНМГ, производство наращивается год от года, контролируется их качество и доступность, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что пациенты с диабетом как минимум из восьми регионов не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы.

"Росздравнадзор проверяет информацию СМИ относительно вопросов обеспечения взрослых граждан системами мониторинга глюкозы в ряде регионов. Государством своевременно доводятся в регионы необходимые средства для закупки СНМГ, производство систем мониторинга наращивается год от года, Росздравнадзор жестко контролирует их качество и доступность", - говорится в сообщении.

На территории РФ зарегистрировано 11 систем непрерывного мониторинга глюкозы. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" СНМГ за счет средств бюджета бесплатно обеспечиваются все дети с сахарным диабетом I типа, а с 2025 года - беременные женщины. В 2025 году СНМГ получили более 61 тыс. детей в возрасте от 2 от 17 лет с сахарным диабетом I типа, а также более 53 тыс. беременных женщин.

В РФ также зарегистрированы 72 препарата группы инсулинов, производство, поставки и ввод в оборот которых идут стабильно. Объем ввода инсулинов в этом году соответствует показателям периодов прошлых лет.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения строго следит за обеспечением льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями и оперативно реагирует на каждое обращение пациентов, столкнувшихся с проблемами в этом направлении. В случае возникновения перебоев в обеспечении льготников на местах просим незамедлительно информировать Росздравнадзор для решения возникшей проблемы в регионе", - заключили в ведомстве.