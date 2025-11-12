В ОП призвали родителей предупредить детей об опасности бесхозных предметов

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общественники призвали родителей поговорить с детьми об опасности приближения к различным бесхозным предметам на улице. Как отметил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, о находках, например, телефонах, пакетах, коробках, надо сообщать в полицию или охране школ.

"Общественная палата РФ призывает родителей провести беседы со своими детьми на предмет недопустимости трогать, поднимать или пинать любые бесхозные вещи, находящиеся на полу, в траве, на асфальте, в земле: купюры любого достоинства, телефоны, драгоценности, подарочные упаковки, сертификаты, жестяные банки из-под напитков", - сказал Машаров ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения бесхозных вещей около школы надо об этом сразу же сообщить на пункт охраны.

"Проговорите со своими детьми о бдительности, постоянном включении внимания при походе от школы до дома, от дома до музыкальной школы или спортивной секции. Обо всех случаях нахождения подобных предметов сообщайте в органы внутренних дел по номеру 102", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно противостоять "деструктивным и преступным проявлениям, преступлениям террористической и иной направленности".

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. В результате детонации ребенок получил телесные повреждения. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте.