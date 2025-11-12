В МВД призвали не поднимать найденные бесхозные предметы

В министерстве рекомендуют ни в коем случае не вскрывать и не передвигать находку

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оставленные в общественных местах предметы, упакованные в сумки, пакеты или детские игрушки, могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами, поэтому в целях безопасности не стоит к ним подходить и трогать. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами либо боеприпасами. Неосторожное обращение с ними может привести к очень серьезным последствиям", - говорится в материалах.

В них отмечается, что эти предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир и в местах массового пребывания людей. "Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские игрушки", - рассказали в МВД.

В ведомстве дали рекомендации, как себя вести в случае обнаружения бесхозных подозрительных предметов. "Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом", - советуют в МВД. Нужно установить, чья она или кто мог ее оставить. В том случае, если хозяин не установлен, нужно сразу же сообщить о находке водителю.

"Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию", - рекомендуют в МВД. О найденных подозрительных объектах в государственных учреждениях нужно незамедлительно сообщить в его администрацию или дежурному.

В МВД во всех перечисленных случаях призывают ни в коем случае не вскрывать и не передвигать находку. О ней советуют рассказать окружающим, затем покинуть территорию и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. "Не предпринимайте никаких самостоятельных действий с найденными объектами", - призвали в ведомстве. Также там попросили родителей объяснить своим детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.