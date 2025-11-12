В школах Подмосковья начали предупреждать семьи об опасности бесхозных предметов

Учителя проведут срочные беседы со школьниками

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Администрации школ Московской области начали предупреждать семьи в родительских чатах об опасности поднимать незнакомые вещи и просят взрослых провести беседы с детьми. В этом убедился корреспондент ТАСС.

"Уважаемые родители! В Красногорске произошел несчастный случай со школьником. Убедительно просим вас срочно поговорить с детьми и строго-настрого запретить им подбирать что-либо на улице и пытаться отбрасывать незнакомые предметы ногой", - говорится в сообщении, отправленном директором одного из учебных учреждений.

По его словам, "учителя со своей стороны также проведут срочные беседы с ребятами о том, насколько сейчас опасно поднимать любые посторонние вещи".