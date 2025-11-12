ТАСС и Самарская область заключили меморандум об информационном сотрудничестве

Документ подписали генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и губернатор региона Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и правительство Самарской области заключили меморандум об информационном сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС. Документ подписали генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Меморандумом предусмотрены реализация совместных задач по дальнейшему укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство, разработка и реализация комплекса информационных программ и специальных соглашений, в том числе с участием СМИ Самарской области.

"Меморандум, который мы сегодня подписали, действительно открывает нам дорогу к гораздо более широкому сотрудничеству, чем было до этого. В частности, у нас уже идут переговоры с целым рядом областных изданий, с которыми ТАСС будет заключать двусторонние договоры. В рамках нашего партнерства - а вы знаете, у нас есть проект "В РФ" - мы рассчитываем серьезно изменить медиапространство области и обогатить областными новостями федеральную повестку", - сказал Кондрашов.

Он пояснил, что в рамках проекта ТАСС ежедневно будет поставлять по пять крупных федеральных новостей с фотографиями, видео и дополнительными материалами, чтобы любое издание, работающее в Самаре, чувствовало себя в федеральной повестке. "Это будут главные федеральные события дня, которые появятся на первых полосах газет, порталов и всех СМИ, с которыми мы заключим договоры. И все положительные новости - а мы охотимся именно за положительными новостями, потому что отрицательные и без нас все освещают, - позволят добиться того, что федеральная повестка обогатится событиями из Самарской области, которые сегодня наши коллеги не очень замечают", - добавил гендиректор ТАСС.

Правительство Самарской области, как отметил Федорищев, готово проводить последовательную работу по реализации проекта "В РФ" в регионе. "Самара всегда была сильным индустриальным регионом, где создавались новые технологии. Кроме того, огромное количество направлений в культуре и спорте всегда находятся в авангарде новостной повестки. Взаимодействие с ТАСС, которое мы расширяем и придаем ему новый импульс, позволит, с одной стороны, самарцам чувствовать себя частью информационного поля нашей великой страны, а с другой - нам есть чем гордиться и есть что показать. <…> У нас огромное количество муниципальных, региональных изданий, и всем это взаимодействие будет выгодно", - сказал губернатор.

Меморандум предусматривает также организацию стажировок, мастер-классов и семинаров, которые ТАСС будет проводить для повышения квалификации журналистов областных СМИ.