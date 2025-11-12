В Саратове создание парка "Соловьиная роща" планируют завершить в 2026 году

Рядом с парком планируется возвести новую школу на 1,5 тыс. мест

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Создание нового парка "Соловьиная роща" в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове планируется завершить летом 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин обсудил вопрос создания нового парка "Соловьиная роща" в Саратове. Денежные средства на эти цели найдены. Работы, по словам местных властей, начнутся ранней весной, а завершатся 1 августа 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметил Володин, рядом с парком планируется возвести новую школу на 1,5 тыс. мест, куда дети смогут пойти 1 сентября следующего года.

По информации Общественной палаты региона, территория будущего экопарка "Соловьиная роща" в конце 2024 года получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения, войдя в состав ООПТ "Кумысная поляна". "Соловьиная роща" является одним из мест гнездования соловьев в своей естественной среде в Саратове, местом обитания еще девяти видов птиц, а также лис, зайцев и уток.