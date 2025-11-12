Мишустин поздравил гендиректора Псковского музея-заповедника с юбилеем

Премьер назвал Светлану Мельникову талантливым и неординарным человеком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил генерального директора Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлану Мельникову с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня вы возглавляете знаменитый Псковский музей-заповедник. Благодаря вашей энергии и любви к своей профессии величие и красота уникального объекта культурного наследия бережно сохраняются. Ведется активная реставрационная работа, фонды пополняются новыми экспонатами. Здесь успешно сочетаются музейная классика и новые технологии, реализуются проекты и программы, проводятся выставки, фестивали и исторические праздники. И потому ежегодно сюда стремятся попасть сотни тысяч посетителей всех поколений. Этот успех и популярность - во многом и ваша заслуга", - говорится в сообщении.

Премьер назвал Мельникову талантливым и неординарным человеком, отметив, что делом всей жизни заслуженного работника культуры России стало сохранение уникальных исторических и архитектурных памятников.

Светлана Мельникова - российский музейный и общественный деятель, в разные годы возглавляла музей-заповедник "Херсонес Таврический", Владимиро-Суздальский музей-заповедник. С 2022 года является генеральным директором Псковского музея заповедника.