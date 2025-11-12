В Москве началось прощание с Владимиром Симоновым
Редакция сайта ТАСС
08:08
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым началась на исторической сцене театра, передает корреспондент ТАСС. Десятки людей, близких и коллег прибыли почтить память артиста.
Читайте также
"Актер от Бога". Каким запомнили Владимира Симонова
Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной смерти Симонова стала сердечная недостаточность.
Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.