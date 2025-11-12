В Москве началось прощание с Владимиром Симоновым

Народный артист умер 8 ноября в возрасте 68 лет

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым началась на исторической сцене театра, передает корреспондент ТАСС. Десятки людей, близких и коллег прибыли почтить память артиста.

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной смерти Симонова стала сердечная недостаточность.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.