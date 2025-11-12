Метелев: в России около 1 млн детей нуждаются в наставниках

Председатель комитета ГД по молодежной политике отметил, что 420 тыс. из них находятся на профилактическом учете

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 1 млн детей в России нуждаются в наставниках, при этом 420 тыс. из них находятся на профилактическом учете. Об этом председатель комитета Госдумы по молодежной политике, член наблюдательного совета центра знаний "Машук" Артем Метелев заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Детей, нуждающихся в наставниках, по нашим оценкам, в стране около миллиона. Это 420 тыс. тех, кто находится на профилактическом учете, это много. Есть сироты и без попечения родителей - 375 тыс. человек. Это жертвы буллинга, травли, это тоже там, где наставником может выступать старшеклассник, например, помогать в каком-то виде. Это дети в социально опасном положении, особенно дети, которые, например, сейчас потеряли своих родителей на специальной военной операции", - сказал Метелев.

Он также отметил, что таким детям был бы полезен наставник в том случае, если бы они сами этого захотели. Также, по мнению Метелева, главное, чтобы и у людей было желание стать наставником.