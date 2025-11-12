На участие в премии "Больше, чем путешествие" подано около 8 тыс. заявок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество заявок, поданных на участие в премии "Больше, чем путешествие", составило порядка 8 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи со ссылкой на слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Завершен заочный этап Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" одноименной программы Росмолодежи. Экспертный совет определил финалистов, которые продолжат участие в очном этапе 16 ноября в Москве.

"Премия "Больше, чем путешествие" подтвердила свой всероссийский статус. Со всей страны подано около 8 тыс. заявок. Премия объединила тех, кто благодаря путешествиям по нашей необъятной родине помогает формировать у молодых россиян духовно-нравственные ценности, чувство патриотизма и любви к стране. Среди соискателей - студенты и педагоги, музеи и крупные промышленные предприятия, экскурсоводы, представители индустрии туризма и гостеприимства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Авторами заявок на премию стали, в том числе предприниматели, туроператоры, специалисты сферы молодежной политики и патриотического воспитания, уточнили в Росмолодежи.

"До заключительного этапа Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" дошли 72 финалиста. Их инициативы отобрали эксперты на заочном этапе. Среди представленных проектов - патриотические маршруты, экскурсии по промышленным предприятиям и атомным городам, медиапроекты, которые раскрывают самобытность городов и уникальный культурный код регионов. Теперь финалистов ждут очные защиты, по итогам которых будут выявлены лучшие авторы. При определении победителей, помимо экспертных оценок, будут учитываться результаты народного голосования, которое запустится в ноябре. Имена всех лауреатов узнаем 24 декабря на торжественной церемонии награждения в Национальном центре "Россия", - приводятся слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.