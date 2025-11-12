В Башкирии все дети с сахарным диабетом обеспечены системами мониторинга глюкозы

Для пациентов созданы все условия получения медицинской помощи

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Все дети с сахарным диабетом в Республике Башкортостан в полном объеме обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ), сообщает региональный Минздрав в официальной группе во "ВКонтакте".

"В Башкортостане все дети с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы в полном объеме. В одном из СМИ опубликована информация, о том, что в ряде регионов России, включая Башкортостан, имеются перебои с обеспечением СНМГ. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Министерство уточняет, что в республике создана государственная аптечная сеть, которая позволяет поддерживать запасы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на неснижаемом уровне. "Фактический запас на складах в регионе сформирован до июня 2026 года. Перебоев в поставках нет", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, для пациентов созданы все условия получения медицинской помощи. "Также они обеспечиваются лекарственными препаратами по сопутствующим заболеваниям. Все закупки осуществляются своевременно и в полном объеме", - пояснили в министерстве.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что пациенты с диабетом не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы как минимум в восьми регионах России. Это Москва, Московская, Ульяновская, Омская, Орловская, Мурманская, Брянская и Челябинская области, а также Башкирия.