Город Санья укрепляет связи со Скандинавией по китайской медицине

Университет Саньи на протяжении многих лет целенаправленно развивает дисциплины, связанные со сферой здравоохранения

ХАЙКОУ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань укрепляет контакты со странами Скандинавии в области китайской медицины. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, на днях Университет Саньи провел симпозиум по обмену опытом с Североевропейским центром традиционной китайской медицины, базирующимся в Швеции. Среди членов делегации из ЕС также были представители Дании и Норвегии. Мероприятие привлекло медицинских работников, ученых, представителей промышленности и научно-исследовательских организаций.

Помимо тематических презентаций и углубленных дискуссий участники посетили объекты, связанные с указанным направлением в области здравоохранения. В итоге, как отмечается, были намечены новые пути для продвижения международного сотрудничества в этой области с использованием потенциала Хайнаньского порта свободной торговли.

"Мы выбрали Санью не только из-за его благоприятного климата и развитой индустрии традиционной китайской медицины, но, что еще более существенно, из-за стратегических преференций и благоприятных возможностей для роста, которые имеются в связи с предстоящим переходом к новой таможенной системе Хайнаньского порта свободной торговли", - пояснила основатель североевропейского центра Фань Сюлань.

По словам руководителя организации, она тщательно проанализировала перспективы для укрепления партнерства. Фань Сюлань напомнила, что Университет Саньи на протяжении многих лет целенаправленно развивает дисциплины, связанные со сферой здравоохранения, а его "уникальные преимущества идеально удовлетворяют требованиям к сотрудничеству".

Как уточняется, состоявшийся симпозиум позволил не только углубить взаимодействие между Саньей и странами Северной Европы, но и ускорить обмен опытом, стимулировать процесс внедрения передовых моделей и модернизации, привлечь больше внимания со стороны международного сообщества, задействовать дополнительные ресурсы для реализации перспективных высокотехнологичных оздоровительных проектов на Хайнане.