В Херсонской области организуют работу 50 фельдшерско-акушерских пунктов

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что учреждения будут распланированы так, чтобы они были максимально доступны для жителей

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области организуют работу 50 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в населенных пунктах. Эта работа будет проведена в рамках программы социально-экономического развития области, во время прямой линии заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Планируется на территории Херсонской области организовать работу 50 фельдшерско-акушерских пунктов, и они будут приближены к людям, потому что, действительно, не обязательно по каждому поводу ездить в районную больницу. Для этого достаточно иметь на месте такой пункт. Поэтому вот именно и в Николаевке, и еще ряд населенных пунктов сел Генического района, в них уже ведется работа по созданию такого пункта", - сказал Сальдо в ответ на видеовопрос жительницы Генического муниципального округа.

Губернатор уточнил, что учреждения будут распланированы так, чтобы они были максимально доступны для жителей, "и в ближайшее время они это ощутят", добавил он.

Глава региона подчеркнул, что при Украине власть не уделяла достаточного внимания организации системы здравоохранения на левобережной части Херсонской области. "Все это по остаточному принципу - доедут, если захотят, куда-нибудь или в Геническ, или в Скадовск, или в Каховку, или в Новую Каховку, или в другой районный центр. Система здравоохранения в Российской Федерации предусматривает приближение предоставления услуг медицинского характера к людям. Поэтому и разработаны типовые модульные конструкции для сооружения ФАПов", - отметил Сальдо.

По его словам, ФАПы уже сейчас возводят и запускают в эксплуатацию на территории Херсонской области.