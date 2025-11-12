Югра может стать площадкой для апробации инклюзивных занятий спортом

В регионе реализуют 94 меры соцподдержки, в том числе для участников СВО и их семей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра может стать площадкой для апробации механизмов проведения инклюзивных занятий спортом. Об этом сообщил журналистам по итогам Дней региона в Совете Федерации губернатор субъекта Руслан Кухарук.

"Самый главный вопрос, который мы сегодня обсудили, поделились своими практиками и нашли поддержку со стороны сенаторов - это расширение мер поддержки участников специальной военной операции. Этот вопрос связан с социальным сопровождением, медицинским обеспечением и в том числе с вопросами спортивной адаптации. Этот опыт есть у Югры. Мы надеемся, что инициатива, которую мы предложили - стать такой площадкой для отработки инициатив, позволит еще больше расширить меры поддержки для наших бойцов, ветеранов специальной операции, даст эффект не только для нашего региона, а для всей страны", - сказал он.

В ходе "Часа субъекта" губернатор подчеркнул, что в регионе реализуются 94 меры социальной поддержки ежегодно, включая комплекс мер помощи участникам СВО и их семьям. "Бюджет региона остается социально ориентированным. Ежегодно предоставляем 94 меры социальной поддержки. Более 500 тыс. югорчан пользуются ими. В автономном округе реализуется широкий комплекс региональных мер поддержки наших защитников Отечества и их семей, которыми охвачены более 40 тыс. человек", - добавил он.

В регионе оказывают помощь воинским формированиям и военным госпиталям в зоне специальной военной операции, а также жителям Донбасса и Новороссии. Кухарук отметил, что в гуманитарных миссиях приняли участие более 5,5 тыс. югорчан.