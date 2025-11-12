Приговор экс-замглавы Ульяновска за незаконную премию оставили в силе

Дмитрия Вавилина приговорили к штрафу с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года

УЛЬЯНОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Приговор в отношении бывшего первого заместителя главы Ульяновска Дмитрия Вавилина оставили в силе. Решение принял шестой кассационный суд общей юрисдикции. Экс-главу города осудили за неправомерное указание о своем премировании. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

"Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 3 февраля 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда от 23 апреля 2025 года в отношении Вавилина Дмитрия Александровича оставить без изменения, кассационную жалобу защитника осужденного Вавилина - адвоката Савельевой И.В. - без удовлетворения", - отмечается в материалах.

Ленинский районный суд 3 февраля приговорил Вавилина к штрафу в размере 400 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2,5 года. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Прокуратура Ульяновской области настаивала на назначении Вавилину наказания в виде трех лет колонии общего режима. Ульяновский областной суд 23 апреля оставил приговор без изменения.

Установлено, что в июле - августе 2021 года на тот момент первый заместитель главы Ульяновска, который временно исполнял полномочия главы города, дал подчиненным сотрудникам устные неправомерные указания об издании распоряжения о выплате ему денежных средств в виде поощрения. В результате данных действий муниципальному образованию "Город Ульяновск" причинен был ущерб в размере более 520 тыс. рублей.